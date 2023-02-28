Mohanad Lasheen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohanad Lasheen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohanad Lasheen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohanad Lasheen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohanad Lasheen 29 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohanad Mostafa Lasheen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohanad Lasheen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arab Africano yapmaktadır. Mohanad Lasheen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohanad Lasheen'nin Future FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mohanad Lasheen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohanad Lasheen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohanad Lasheen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohanad Lasheen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2016 yılında Alassiouty SC

4 Temmuz 2019 yılında Gaish

1 Eylül 2022 yılında Future FC

Mohanad Lasheen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohanad Lasheen şuan Future FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Mohanad Lasheen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 17 numaralı formasıyla 30 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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