Mohsen Alafi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohsen Alafi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohsen Alafi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohsen Alafi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohsen Alafi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da محسن علافی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohsen Alafi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohsen Alafi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Mohsen Alafi'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mohsen Alafi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohsen Alafi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohsen Alafi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohsen Alafi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında Malavan

Mohsen Alafi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohsen Alafi şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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