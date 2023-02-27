Mohsen Azarbad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohsen Azarbad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohsen Azarbad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohsen Azarbad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohsen Azarbad 12 Kasım 1989 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محسن آذرباد şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohsen Azarbad Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohsen Azarbad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Rafsanjan futbol takımında oynamaktadır. Mes Rafsanjan takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Mohsen Azarbad'nin Mes Rafsanjan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohsen Azarbad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohsen Azarbad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohsen Azarbad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohsen Azarbad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sanat Naft

1 Temmuz 2014 yılında PAS Hamedan

1 Ocak 2016 yılında Naft M.I.S F.C.

3 Temmuz 2016 yılında Mes Rafsanjan

3 Ocak 2017 yılında Siah Jamegan FC

1 Temmuz 2017 yılında FC Nassaji M.

2 Eylül 2017 yılında Gol Gohar

1 Ağustos 2019 yılında Mes Rafsanjan

Mohsen Azarbad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohsen Azarbad şuan Mes Rafsanjan takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.