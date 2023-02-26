Mohsen Enbesati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohsen Enbesati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohsen Enbesati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohsen Enbesati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohsen Enbesati 16 Eylül 1997 tarihinde Rasht, Gilan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محسن انبساطی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohsen Enbesati Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIFA-CO yapmaktadır. Mohsen Enbesati, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mohsen Enbesati'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohsen Enbesati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohsen Enbesati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohsen Enbesati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohsen Enbesati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Malavan U21

1 Temmuz 2018 yılında Malavan

Mohsen Enbesati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohsen Enbesati şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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