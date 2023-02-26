Mohsen Forouzan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohsen Forouzan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohsen Forouzan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohsen Forouzan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohsen Forouzan 3 Mayıs 1988 tarihinde Khomam, Gilan şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محسن فروزان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohsen Forouzan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alireza Ahmadipur yapmaktadır. Mohsen Forouzan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gol Gohar Sirjan FC futbol takımında oynamaktadır. Gol Gohar Sirjan FC takımına 15 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mohsen Forouzan'nin Gol Gohar Sirjan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohsen Forouzan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohsen Forouzan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohsen Forouzan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohsen Forouzan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Pegah Gilan

1 Temmuz 2007 yılında Malavan

30 Haziran 2009 yılında Pegah Gilan

1 Temmuz 2010 yılında Gostaresh FC

1 Temmuz 2011 yılında Tractor Sazi

1 Temmuz 2013 yılında Gostaresh FC

1 Temmuz 2014 yılında Esteghlal FC

1 Temmuz 2015 yılında Siah Jamegan

5 Ocak 2016 yılında Rah Ahan

1 Temmuz 2016 yılında Khooneh

3 Ocak 2017 yılında Saba Battery

1 Temmuz 2017 yılında Pars Jam

1 Temmuz 2018 yılında Tractor Sazi

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2020 yılında Pars Jam

7 Ekim 2020 yılında Foolad

15 Ağustos 2021 yılında Gol Gohar

Mohsen Forouzan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohsen Forouzan şuan Gol Gohar Sirjan FC takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohsen Forouzan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pegah Gilan

İran takımında 12 numaralı formasıyla 2 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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