Mohsen Forouzan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohsen Forouzan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohsen Forouzan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohsen Forouzan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mohsen Forouzan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohsen Forouzan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohsen Forouzan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohsen Forouzan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohsen Forouzan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohsen Forouzan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohsen Forouzan 3 Mayıs 1988 tarihinde Khomam, Gilan şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محسن فروزان şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohsen Forouzan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alireza Ahmadipur yapmaktadır. Mohsen Forouzan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gol Gohar Sirjan FC futbol takımında oynamaktadır. Gol Gohar Sirjan FC takımına 15 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mohsen Forouzan'nin Gol Gohar Sirjan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohsen Forouzan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohsen Forouzan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohsen Forouzan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohsen Forouzan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Pegah Gilan

1 Temmuz 2007 yılında Malavan

30 Haziran 2009 yılında Pegah Gilan

1 Temmuz 2010 yılında Gostaresh FC

1 Temmuz 2011 yılında Tractor Sazi

1 Temmuz 2013 yılında Gostaresh FC

1 Temmuz 2014 yılında Esteghlal FC

1 Temmuz 2015 yılında Siah Jamegan

5 Ocak 2016 yılında Rah Ahan

1 Temmuz 2016 yılında Khooneh

3 Ocak 2017 yılında Saba Battery

1 Temmuz 2017 yılında Pars Jam

1 Temmuz 2018 yılında Tractor Sazi

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2020 yılında Pars Jam

7 Ekim 2020 yılında Foolad

15 Ağustos 2021 yılında Gol Gohar

Mohsen Forouzan kimdir

Mohsen Forouzan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohsen Forouzan şuan Gol Gohar Sirjan FC takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pegah Gilan

Mohsen Forouzan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İran takımında 12 numaralı formasıyla 2 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mohsen Forouzan nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son Haberler
Milad Badragheh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milad Badragheh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milad Badragheh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milad Badragheh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lorenzo Gordinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorenzo Gordinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lorenzo Gordinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorenzo Gordinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Behrouz Norouzifard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Behrouz Norouzifard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Behrouz Norouzifard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Behrouz Norouzifard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Keanu Cupido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keanu Cupido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Keanu Cupido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keanu Cupido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi