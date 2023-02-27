Mohsen Sefid Choghaei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohsen Sefid Choghaei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohsen Sefid Choghaei kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohsen Sefid Choghaei ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohsen Sefid Choghaei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohsen Sefid Choghaei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohsen Sefid Choghaei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohsen Sefid Choghaei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohsen Sefid Choghaei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohsen Sefid Choghaei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohsen Sefid Choghaei 15 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محسن سفیدچغایی şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohsen Sefid Choghaei Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohsen Sefid Choghaei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohsen Sefid Choghaei'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohsen Sefid Choghaei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohsen Sefid Choghaei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohsen Sefid Choghaei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohsen Sefid Choghaei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Oxin Alborz

11 Temmuz 2019 yılında Baadraan

1 Ekim 2021 yılında Khosheh Talaei

1 Temmuz 2022 yılında Havadar SC

Mohsen Sefid Choghaei kimdir

Mohsen Sefid Choghaei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohsen Sefid Choghaei şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Mohsen Sefid Choghaei nereli

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