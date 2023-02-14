Moi Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moi Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moi Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Moi Delgado ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Moi Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moi Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Moi Delgado

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moi Delgado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moi Delgado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moi Delgado 18 Nisan 1994 tarihinde Sevilla şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Moisés Delgado López şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moi Delgado Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE INTERNACIONAL SPORT AGENCY S.L. yapmaktadır. Moi Delgado, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Ponferradina futbol takımında oynamaktadır. SD Ponferradina takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Moi Delgado'nin SD Ponferradina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Moi Delgado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/moisedl3/

Moi Delgadoboyu ve yaşı kaç

Moi Delgado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Moi Delgado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Moi Delgado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moi Delgado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sevilla Atl.

1 Ocak 2016 yılında Barcelona B

30 Ocak 2018 yılında R. Valladolid B

1 Temmuz 2018 yılında Real Valladolid

11 Temmuz 2019 yılında Racing

21 Temmuz 2020 yılında Real Valladolid

1 Eylül 2020 yılında CF Fuenlabrada

1 Şubat 2021 yılında Real Valladolid

2 Şubat 2021 yılında Ponferradina

30 Haziran 2021 yılında Real Valladolid

28 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2022 yılında UCAM Murcia

30 Temmuz 2022 yılında Ponferradina

Moi Delgado kimdir

Moi Delgado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moi Delgado şuan SD Ponferradina takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Moi Delgado nereli

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