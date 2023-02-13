Moi Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moi Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moi Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moi Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moi Gomez 23 Haziran 1994 tarihinde Rojales şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Moisés Gómez Bordonado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moi Gomez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Moi Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osasuna futbol takımında oynamaktadır. Osasuna takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Moi Gomez'nin Osasuna ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Moi Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Moi Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Moi Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moi Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Villarr. Juv. A

1 Ocak 2011 yılında FC Villarreal C

1 Ocak 2012 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2012 yılında Villarreal

9 Temmuz 2015 yılında Getafe

30 Haziran 2016 yılında Villarreal

5 Temmuz 2016 yılında Sporting Gijón

26 Ocak 2018 yılında SD Huesca

30 Haziran 2019 yılında Sporting Gijón

18 Temmuz 2019 yılında Villarreal

28 Temmuz 2022 yılında Osasuna

Moi Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moi Gomez şuan Osasuna takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Moi Gomez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 20 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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