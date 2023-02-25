Moise Adilehou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moise Adilehou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moise Adilehou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moise Adilehou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moise Adilehou 1 Kasım 1995 tarihinde Colombes şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Benin,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Moise Wilfrid Maoussé Adilehou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moise Adilehou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LA Football Consulting yapmaktadır. Moise Adilehou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zira FK futbol takımında oynamaktadır. Zira FK takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Moise Adilehou'nin Zira FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Moise Adilehou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moise Adilehou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moise Adilehou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moise Adilehou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Porto U19

26 Şubat 2016 yılında Slo. Bratislava

12 Ağustos 2016 yılında AOK Kerkyra

16 Ağustos 2017 yılında APO Levadiakos

12 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2020 yılında Boluspor

2 Eylül 2020 yılında NAC Breda

4 Ağustos 2022 yılında Zira FK

Moise Adilehou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moise Adilehou şuan Zira FK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Moise Adilehou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Benin takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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