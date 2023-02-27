Moise Ngwisani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moise Ngwisani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moise Ngwisani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moise Ngwisani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moise Ngwisani 28 Ocak 1998 tarihinde Heidenheim an der Brenz şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kongo DC,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moise Ngwisani Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportstar yapmaktadır. Moise Ngwisani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wiltz 71 futbol takımında oynamaktadır. FC Wiltz 71 takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Moise Ngwisani'nin FC Wiltz 71 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Moise Ngwisani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moise Ngwisani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moise Ngwisani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moise Ngwisani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Stuttgart U16

1 Temmuz 2014 yılında Stuttgart U17

1 Temmuz 2015 yılında Heidenheim U19

1 Temmuz 2016 yılında VfL Bochum U19

1 Temmuz 2017 yılında Aue

1 Temmuz 2018 yılında M'gladbach II

26 Temmuz 2020 yılında Berliner AK

31 Ağustos 2021 yılında FC Oberneuland

17 Temmuz 2022 yılında FC Wiltz 71

Moise Ngwisani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moise Ngwisani şuan FC Wiltz 71 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

VfB Stuttgart (-2015), 1.FC Heidenheim 1846 (2015-2016), VfL Bochum (2016-2017)

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