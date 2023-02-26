Moise Pouaty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moise Pouaty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moise Pouaty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moise Pouaty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moise Pouaty 19 Ocak 1996 tarihinde Mbanga şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Moïse D'assise Pouaty Dendoum şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moise Pouaty Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMF Sarl yapmaktadır. Moise Pouaty, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Moise Pouaty'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Moise Pouaty Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/M.Pouaty

Moise Pouaty Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moise Pouaty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moise Pouaty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moise Pouaty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Union Douala

17 Mart 2017 yılında Switchbacks FC

1 Aralık 2018 yılında Kulüpsüz

12 Ekim 2020 yılında Fortuna du Mfou

3 Ocak 2022 yılında Colombe Sport

10 Ağustos 2022 yılında Asante Kotoko

Moise Pouaty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moise Pouaty şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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