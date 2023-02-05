Moise Sahi Dion kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moise Sahi Dion Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moise Sahi Dion adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moise Sahi Dion Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moise Sahi Dion 20 Aralık 2001 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili,Mali uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Moïse Orell Dion Sahi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moise Sahi Dion Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BS & PARTNERS yapmaktadır. Moise Sahi Dion, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Annecy futbol takımında oynamaktadır. FC Annecy takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Moise Sahi Dion'nin FC Annecy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Moise Sahi Dion Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Moise Sahi Dion isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Moise Sahi Dion Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moise Sahi Dion futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2021 yılında R. Strasbourg B

1 Temmuz 2021 yılında R. Strasbourg

3 Ağu 2022 yılında FC Annecy

30 Haziran 2023 yılında R. Strasbourg

Moise Sahi Dion Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moise Sahi Dion şuan FC Annecy takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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