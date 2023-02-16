Moises Gaucho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moises Gaucho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moises Gaucho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moises Gaucho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moises Gaucho 24 Eylül 1994 tarihinde Santa Clara do Sul şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Moisés Wolschick şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moises Gaucho Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Moises Gaucho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Londrina Esporte Clube (PR) futbol takımında oynamaktadır. Londrina Esporte Clube (PR) takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Moises Gaucho'nin Londrina Esporte Clube (PR) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moises Gaucho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moises Gaucho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moises Gaucho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moises Gaucho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Chapecoense

31 Aralık 2017 yılında Grêmio

1 Ocak 2018 yılında Londrina-PR

30 Kasım 2018 yılında Grêmio

17 Ocak 2019 yılında Juventude

26 Şubat 2021 yılında Paraná

30 Kasım 2021 yılında Juventude

19 Ocak 2022 yılında Paraná

13 Nisan 2022 yılında Juventude

14 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

22 Nisan 2022 yılında Paraná

1 Ocak 2023 yılında CSA

8 Şubat 2023 yılında Londrina-PR

Moises Gaucho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moises Gaucho şuan Londrina Esporte Clube (PR) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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