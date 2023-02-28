Moises Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moises Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moises Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moises Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moises Gonzalez 20 Kasım 2000 tarihinde Rancagua şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Moisés Alejandro González Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moises Gonzalez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Moises Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD O'Higgins futbol takımında oynamaktadır. CD O'Higgins takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Moises Gonzalez'nin CD O'Higgins ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moises Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moises Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moises Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moises Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında O'Higgins

Moises Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moises Gonzalez şuan CD O'Higgins takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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