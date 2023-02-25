Moises kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moises Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moises kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Moises ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Moises kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moises Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moises kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moises Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moises adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moises Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moises 17 Mart 1988 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Moisés Lima Magalhães şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moises Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ADM Esporte yapmaktadır. Moises, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 21 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Moises'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moises Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MoisesLima10

http://www.instagram.com/moiseslima/

http://www.facebook.com/MoisesProfeta/

Moises Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moises isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Moises Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moises futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2009 yılında Coritiba FC

31 Aralık 2009 yılında América-MG

1 Mayıs 2010 yılında Sport Recife

31 Aralık 2010 yılında América-MG

1 Haziran 2011 yılında Boa Esporte

30 Kasım 2011 yılında América-MG

1 Mayıs 2012 yılında Portuguesa

31 Ocak 2014 yılında HNK Rijeka

30 Haziran 2014 yılında Portuguesa

4 Temmuz 2014 yılında HNK Rijeka

1 Ocak 2016 yılında Palmeiras

21 Temmuz 2019 yılında SD Luneng

Moises kimdir

Moises Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moises şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Moises nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Yiheng Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yiheng Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yiheng Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yiheng Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Ceballos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Ceballos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Ceballos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Ceballos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Depremde 105 kişinin öldüğü Rende Sitesi müteahhiti tutuklandı!
Depremde 105 kişinin öldüğü Rende Sitesi müteahhiti tutuklandı!
Zhuoxiang Deng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhuoxiang Deng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zhuoxiang Deng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhuoxiang Deng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Rusya Ukrayna savaşı hakkında önemli kararlar verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Rusya Ukrayna savaşı hakkında önemli kararlar verildi!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi