Moises kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moises Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moises adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moises Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moises 17 Mart 1988 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Moisés Lima Magalhães şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moises Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ADM Esporte yapmaktadır. Moises, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 21 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Moises'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moises Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MoisesLima10

http://www.instagram.com/moiseslima/

http://www.facebook.com/MoisesProfeta/

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Moises Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moises isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Moises Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moises futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2009 yılında Coritiba FC

31 Aralık 2009 yılında América-MG

1 Mayıs 2010 yılında Sport Recife

31 Aralık 2010 yılında América-MG

1 Haziran 2011 yılında Boa Esporte

30 Kasım 2011 yılında América-MG

1 Mayıs 2012 yılında Portuguesa

31 Ocak 2014 yılında HNK Rijeka

30 Haziran 2014 yılında Portuguesa

4 Temmuz 2014 yılında HNK Rijeka

1 Ocak 2016 yılında Palmeiras

21 Temmuz 2019 yılında SD Luneng

Moises Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moises şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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