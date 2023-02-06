Moises kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moises Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moises adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moises Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moises 2 Eylül 1996 tarihinde Morro da Fumaça şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Moisés Vieira da Veiga şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moises Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jose Renato Martinez yapmaktadır. Moises, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 22 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Moises'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Moises Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Moises isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Moises Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moises futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2020 yılında Ponte Preta

30 Nisan 2021 yılında Concórdia-SC

3 Mayıs 2021 yılında Ponte Preta

22 Ocak 2022 yılında Fortaleza

Moises Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moises şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.