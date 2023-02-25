Moises Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moises Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moises Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moises Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moises Ramirez 9 Eylül 2000 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Wellington Moisés Ramírez Preciado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moises Ramirez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRD Sport yapmaktadır. Moises Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente del Valle futbol takımında oynamaktadır. Independiente del Valle takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Moises Ramirez'nin Independiente del Valle ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moises Ramirez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/moi_oficial1/

Moises Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moises Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Moises Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moises Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Independiente B

1 Temmuz 2018 yılında Independiente

30 Ocak 2019 yılında Real Sociedad B

31 Aralık 2019 yılında Independiente

Moises Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moises Ramirez şuan Independiente del Valle takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Moises Ramirez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Alfaro Moreno (-2/2016)

Ekvador takımında 12 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U23 takımında 1 numaralı formasıyla 18 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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