Mojtaba Fakhrian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mojtaba Fakhrian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mojtaba Fakhrian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mojtaba Fakhrian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mojtaba Fakhrian 15 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da مجتبی فخریان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mojtaba Fakhrian Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arvand Sport yapmaktadır. Mojtaba Fakhrian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mojtaba Fakhrian'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mojtaba Fakhrian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mojtaba Fakhrian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mojtaba Fakhrian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mojtaba Fakhrian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KIA U17

11 Temmuz 2019 yılında KIA U19

6 Aralık 2021 yılında Paykan FC U19

1 Eylül 2022 yılında Aluminium Arak

Mojtaba Fakhrian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mojtaba Fakhrian şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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