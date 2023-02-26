Mojtaba Moghtadaei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mojtaba Moghtadaei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mojtaba Moghtadaei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mojtaba Moghtadaei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mojtaba Moghtadaei 20 Mart 1996 tarihinde Abadan, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مجتبی مقتدایی şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mojtaba Moghtadaei Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStellar yapmaktadır. Mojtaba Moghtadaei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 16 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Mojtaba Moghtadaei'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mojtaba Moghtadaei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mojtaba Moghtadaei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mojtaba Moghtadaei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mojtaba Moghtadaei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sanat Naft U21

1 Temmuz 2016 yılında Shahin

1 Temmuz 2017 yılında Sanat Naft Nov

1 Temmuz 2018 yılında Zob Ahan

1 Temmuz 2019 yılında Mes Kerman

16 Ekim 2020 yılında Naft M.I.S F.C.

Mojtaba Moghtadaei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mojtaba Moghtadaei şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.