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Moka ne demek, TDK'ya göre Moka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Moka kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Moka ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Moka nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Moka kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Moka ne demek, TDK'ya göre Moka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Moka ne demek? Moka TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi moka kelimesi. Peki moka ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre moka nedir, moka kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MOKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Moka kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Moka kelimesi (Moka kökenlidir.

TDK'ya göre moka kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çok kokulu bir tür kahve
- Bu kahveden yapılan içecek

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