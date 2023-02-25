Mokhtar Belkhiter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mokhtar Belkhiter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mokhtar Belkhiter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mokhtar Belkhiter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mokhtar Belkhiter 15 Ocak 1992 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mokhtar Belkhiter Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Mokhtar Belkhiter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 23 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Mokhtar Belkhiter'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Mokhtar Belkhiter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mokhtar Belkhiter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mokhtar Belkhiter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mokhtar Belkhiter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında USM Blida

1 Temmuz 2013 yılında MC El Eulma

1 Temmuz 2016 yılında Club Africain

12 Ocak 2019 yılında Al-Qadsiah FC

30 Haziran 2019 yılında Club Africain

23 Ağustos 2020 yılında CR Belouizdad

Mokhtar Belkhiter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mokhtar Belkhiter şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mokhtar Belkhiter Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MC Oran

Cezayir takımında 22 numaralı formasıyla 7 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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