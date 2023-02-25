Mokhtar Ferrahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mokhtar Ferrahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mokhtar Ferrahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mokhtar Ferrahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mokhtar Ferrahi 24 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mokhtar Ferrahi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 28 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mokhtar Ferrahi'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mokhtar Ferrahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mokhtar Ferrahi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mokhtar Ferrahi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mokhtar Ferrahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Paradou AC

28 Eylül 2021 yılında ES Sétif

Mokhtar Ferrahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mokhtar Ferrahi şuan ES Sétif takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.