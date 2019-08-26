Mola için duran minibüse otomobil çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde mola için yol kenarında duran yolcu minibüsüne arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada 1 kişi öldü, aralarında çocukların da olduğu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Göksun-Kayseri Karayolu'nun Tahirbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ferhat Güngör (28) yönetimindeki 37 AAK 227 plakalı yolcu minibüsü ihtiyaç molası için yol kenarında durdu. Bu sırada Ahmet Rifaioğlu (34) yönetimindeki 31 K 2882 plakalı otomobil minibüse arkadan çarptı. Kazada, sürücüler ile Ercan (35), Çınar (2), Pınar (11), Sema Ayvatoğlu (39) ile Ali Şensoy (39), Gökçe Rifaioğlu (38), Mustafa Rifaioğlu (5), Halide Rifaioğlu ve Halide Arslan (68) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Gökçe Rifaioğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavileri devam eden yaralılardan 2'sinin durumun da ağır olduğu belirtildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin hız kadranının 130'da takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA