Molahlehi Khunyedi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Molahlehi Khunyedi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Molahlehi Khunyedi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Molahlehi Khunyedi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Molahlehi Khunyedi 2 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Molahlehi Khunyedi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Molahlehi Khunyedi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına 14 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Molahlehi Khunyedi'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Molahlehi Khunyedi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Molahlehi Khunyedi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Molahlehi Khunyedi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Molahlehi Khunyedi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Kasım 2019 yılında Bidvest Wits FC

14 Ekim 2020 yılında Stellenbosch FC

Molahlehi Khunyedi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Molahlehi Khunyedi şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.