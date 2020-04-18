Moldova'da Kovid-19 teşhisi konulan kişi Paskalya Bayramı için hastaneden kaçtı

KİŞİNEV (AA) - Moldova'nın başkenti Kişinev'de yeni tip koronavirüs (Kovis-19) teşhisi konulan hasta, Paskalya Bayramı sonrası döneceğine dair not bırakarak, tedavi gördüğü hastaneden kaçtı.

Moldova basınında yer alan haberlerde, Kişinev'de Kovid-19 nedeniyle tedavi gören kişinin sağlık merkezinden kaçtığı belirtildi.



Hastanın, Paskalya Bayramı sonrası döneceğine dair not bıraktığı ifade edildi.

Ülkede, daha önce de Kovid-19 tespit edilen bazı kişilerin hastaneden kaçtığı belirtilmişti.

- Ölü sayısı 60'a çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 artarak 60'a yükseldi.



Ülkedeki vaka sayısının 2 bin 378 olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA