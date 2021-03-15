Moldova'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Moldova'nın Bayrağı Nasıldır?
Moldova'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Moldova'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Moldova hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Moldova veya resmî adıyla Moldova Cumhuriyeti, Doğu Avrupa'da yer alan Ukrayna ile Romanya arasında kalan bir ülkedir. Başkenti Kişinev'dir. 1991 yılında SSCB'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanmıştır. İçinden Prut ve Dinyester nehirleri geçmektedir.
Moldova'nın Başkenti?
“Kişinev” şehri Moldova'nın başkentidir.
Moldova'nın Para Birimi Nedir?
“Moldova Leu” Moldova'nın para birimidir.
Moldova'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Moldova'nın telefon alan kodu : + 373
Moldova'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Moldova
Moldova'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Kişinev
Moldova'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Moldova
Moldova'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Chişinău
Moldova'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Chişinău
Moldova'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Moldova
Moldova'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Rumence