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Moldova'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Moldova'nın Bayrağı Nasıldır?

Moldova'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Moldova'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Moldova hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Moldova'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Moldova'nın Bayrağı Nasıldır?

Moldova veya resmî adıyla Moldova Cumhuriyeti, Doğu Avrupa'da yer alan Ukrayna ile Romanya arasında kalan bir ülkedir. Başkenti Kişinev'dir. 1991 yılında SSCB'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanmıştır. İçinden Prut ve Dinyester nehirleri geçmektedir.

Moldova'nın Başkenti?

“Kişinev” şehri Moldova'nın başkentidir.

Moldova'nın Para Birimi Nedir?

“Moldova Leu” Moldova'nın para birimidir.

Moldova'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Moldova'nın telefon alan kodu : + 373

Moldova'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Moldova'nın Bayrağı Nasıldır?

Moldova'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Moldova

Moldova'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Kişinev

Moldova'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Moldova

Moldova'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Moldova'nın Bayrağı Nasıldır?

Moldova'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Chişinău

Moldova'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Chişinău

Moldova'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Moldova

Moldova'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Moldova'nın Bayrağı Nasıldır?

Moldova'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Rumence

Moldova'nın Bayrağı Nasıldır?

Moldova'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Moldova'nın Bayrağı Nasıldır?

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