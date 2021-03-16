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Moldova'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Moldova'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Moldova'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Moldova'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Moldova'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Moldova'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Moldova veya resmî adıyla Moldova Cumhuriyeti, Doğu Avrupa'da yer alan Ukrayna ile Romanya arasında kalan bir ülkedir. Başkenti Kişinev'dir. 1991 yılında SSCB'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanmıştır. İçinden Prut ve Dinyester nehirleri geçmektedir.

Moldova'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Moldova 2681735 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 141. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00034 olduğu görülmektedir.

Moldova'nın Müslüman Nüfus sayısı 17000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 0,5 olarak rakamlara yansımıştır.

Moldova'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Moldova'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Moldova'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Moldova'nın yüz ölçümü 33892 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Moldova'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 960  km²    Karasal Alan : 32891 km²

Moldova'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Moldova'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Moldova'nın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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