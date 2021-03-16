Moldova'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Moldova'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Moldova veya resmî adıyla Moldova Cumhuriyeti, Doğu Avrupa'da yer alan Ukrayna ile Romanya arasında kalan bir ülkedir. Başkenti Kişinev'dir. 1991 yılında SSCB'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanmıştır. İçinden Prut ve Dinyester nehirleri geçmektedir.

Moldova'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Moldova 2681735 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 141. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00034 olduğu görülmektedir.

Moldova'nın Müslüman Nüfus sayısı 17000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 0,5 olarak rakamlara yansımıştır.

Moldova'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Moldova'nın yüz ölçümü 33892 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Moldova'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 960 km² Karasal Alan : 32891 km²

Moldova'nın Haritadaki Yeri / Konumu