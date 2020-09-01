Mole sos nedir? Kolay Meksika mole sos tarifi, son zamanlarda değişik tatlar arayan lezzet düşkünlerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Mole sos, Meksika mutfağının en sevilen soslarından biridir. Çoğunlukla et yemekleri yanında tüketilen Mole Sos, tek başına yemeklerin yanında da tercih edilmektedir. Sosunun içinde birçok baharat, biber, çikolata, ekmek, kıyılmış fındık gibi birbirinden tamamen bağımsız lezzetler bir arada yer alıyor. Peki Mole sos nedir? Nasıl yapılır? İşte sizler için derlediğimiz kolay Meksika mole sos tarifi...

Düğünlerde, yılbaşında, doğum günlerinde, özel akşam yemeklerinde ve partilerde seramik kaplarda servis edilen bu geleneksel lezzetin yapılışı ve mole soslu tavuk tarifi haberimizde...

MOLE SOS TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı tavuk suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı yenibahar

3 adet kurutulmuş şili biber

3 dilim küçük küçük doğranmış kızarmış ekmek

5-6 adet yarıya kesilmiş chery domates

2 yemek kaşığı domates salçası

1 diş kıyılmış sarımsak

½ çay bardağı kıyılmış fındık

1 adet doğranmış soğan

½ çay bardağı kuru üzüm

2 yemek kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı kekik

3 adet çubuk tarçın

4 bütün karanfil

5 kare kabaca doğranmış bitter çikolata

1 çay kaşığı tuz

1/ çay bardağı toz şeker



MOLE SOS NASIL YAPILIR?

Orta boy bir tavada biberi kavurup üzerine tavuk suyu ilave edin. 5-6 dakika kaynattıktan sonra blender’dan geçirin. Karışımı tekrar tavaya alıp kızarmış ekmeği içerisine ekleyin. Başka bir tavada domatesleri 3-4 dakika kadar pişirin ve ardından ekmekli karışıma ilave edin. Domatesleri aldığınız tavada zeytinyağını ısıtıp soğan, salça, sarımsak, fıstık, tuz, kuru üzüm, kimyon, kekik, tarçın, karanfil ve yenibaharı ilave edip pişirmeye başlayın. Soğanlar altın rengine geldiğinde malzemeleri iyice karıştırın. Karışıma çikolata ve şekeri ekleyip tekrar karıştırın. İyice piştikten sonra ve çikolatalar eridiğinde karışımı büyük bir tencereye alın ve üzerine biberli sosu ilave edin. Birleştirmiş olduğunuz tüm malzemeleri 10-15 dakika karıştırarak pişirin ve ardından servis yapın.

MOLE SOSLU TAVUK TARİFİ

Malzemeler:

Tavuk için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

100 gr tavuk göğsü

2 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı portakal suyu

Sos için:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet doğranmış soğan

6 diş kıyılmış sarımsak

3 çay kaşığı kimyon

4 çay kaşığı kişniş

3 adet yıldız anason

5 bütün karanfil

1 adet çubuk tarçın

2 yemek kaşığı kekik

4 adet kurutulmuş şili biber

3 adet defne yaprağı

2 yemek kaşığı domates salçası

½ çay bardağı kuru üzüm

½ çay bardağı badem

2 yemek kaşığı kabak çekirdeği içi

½ çay bardağı doğranmış badem

4 kare bitter çikolata

Bir tutam karabiber

Süslemek için:

½ adet doğranmış avokado

1 tatlı kaşığı kabak çekirdeği içi

3-4 dal maydanoz yaprağı

½ adet dilimlenmiş lime

MOLE SOSLU TAVUK YAPILIŞI

Büyük bir tavada zeytinyağını ısıtıp tavuğu ilave edin ve soteleyin. 4-5 dakika sonra tavuğu bir tabağa aktarın. Ardından tavaya tavuk suyunu ve portakal suyunu ilave edip ısıtın. Tavuk göğsünü şeritler halinde kesip tencerenin içine alın. 20-25 dakika kadar pişirin. Bu esnada sosu hazırlamaya başlayın. Bunun için büyük bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Ardından soğanları ekleyip karıştırarak kızarana dek pişirin. 10-12 dakika sonra tencereye kabak çekirdeği, badem, sarımsak, kimyon, kişniş, karanfil ve anasonları ekleyin. 2-3 dakika kadar malzemeleri soteleyin. Şili biberleri de tencereye ekleyip biberler yumuşayıncaya dek pişirin.

Pişen tavuklarınızı soğanlı tencereye aktarın. Tencere içine defne yaprağı, kuru üzüm ve kekik ekleyip karıştırdıktan sonra 25-30 dakika daha pişirin. Bu esnada küçük bir tavada salçayı 1-2 dakika kadar ısıtıp içerisine çikolatayı ekleyin. 1-2 dakika daha pişirdikten sonra soğuması için bekletin. Domatesli çikolatalı karışımı çırpıcıda iyice karıştırıp tuz ve karabiber ilave edin. Son bir kez karıştırdıktan sonra büyük tenceredeki yemeğin içine aktarın. Yemeğinizi hafifçe karıştırıp tabağa alın. Tabak içerisine avokado, lime dilimi ve maydanoz yapraklarını da ilave edin. Yemeğinizi kabak çekirdeği içi ile süsleyip servis yapın.