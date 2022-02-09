Molibdin ne demek, TDK'ya göre Molibdin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Molibdin ne demek? Molibdin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi molibdin kelimesi. Peki molibdin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre molibdin nedir, molibdin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MOLİBDİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Molibdin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Molibdin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre molibdin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Doğada ancak biçimsiz durumda bulunan, doğal molibden oksit

