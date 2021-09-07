Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid Afganistan'da geçici başbakanın kim olacağını açıkladı. Mücahid'in açıklaması sonrası Molla Hasan Akhund kimdir? | Molla Hasan Akhund Afganistan Başbakanı mı oldu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MOLLA HASAN AKHUND KİMDİR?

Kabil'de düzenlenen basın toplantısında Afganistan'ı yönetecek yeni hükümeti duyuran Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ülkenin başbakanının vekaleten Hasan Akhund olacağını belirtti.

MOLLA HASAN AKHUND AFGANİSTAN BAŞBAKANI MI OLDU?

Yapılan açıklamaya göre Molla Hasan Akhund Afdganistan'ın geçici başbakanı oldu.

TALİBAN SÖZCÜSÜ ZABİHULLAH MÜCAHİD'DEN AÇIKLAMA

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, başkent Kabil’de düzenlenen basın toplantısıyla Afganistan’ı yönetecek yeni hükümeti açıkladı.

Hassan Akhund’un vekaleten Başbakan olduğu, Abdulgani Birader’in başbakan yardımcısı olduğu açıklandı. Saraceddin Hakkani İçişleri Bakanı olarak görev alacak.

Molla Yakup ise, Afganistan Savunma Bakanlığı görevini yürütecek. Taliban yönetimi açıklanan bakanlıkların hepsinin ‘geçici’ olarak görev yapacağını duyurdu.

Taliban’ın açıkladığı kabine şöyle:

Başbakan: Molla Hasan Akhund

Birinci Başbakan Yardımcısı: Abdul Ghani Birader

Başbakan Yardımcısı: Abdülselam Hanefi

Savunma Bakanı: Yakup Mücahid

İçişleri Bakanı: Sarajudin Hakani

Dışişleri Bakanı: Mevlevi Amir Khan Mutaqi

TALİBAN HAKKINDA

Arapça talib (öğrenci) kelimesinin çoğulu Taliban (öğrenciler) adını benimseyen örgüt, ülkenin güneyinde Molla Ömer Ahund liderliğinde yaklaşık 50 medrese öğrencisiyle birlikte 1994'te kuruldu. Aslen Kandaharlı olan Molla Ömer, bir süre Pakistan'da ardından da Kandahar'ın kuzeyindeki Meyvend ilçesinde medrese eğitimi aldı. Sovyet işgaline karşı savaştı.

Gelenekçi bir yapıya sahip Afgan toplumu içerisinde hızla taraftar toplayan ve yükselen grup, amacını, Sovyet savaşı ve akabinde patlak veren iç savaşlar sırasında ortaya çıkan savaş ağalarından kurtulmak olarak tanımladı.

Kuruluş felsefesini de Afganistan'da İslam'a dayalı bir yönetim getirmek olarak tanımladı.

Kurulduktan birkaç ay sonra çoğunluğu medrese ve şeriat okulu öğrencileri olmak üzere savaşçı sayısı 20 bini buldu. Kısa süre sonra Pakistanlı Peştun etnik kökenden Mevlana Samiul Hak liderliğindeki Darul Ulum Hakkaniye medresesi öğrencilerinin önemli bir kesimi de yine örgüte dahil oldu. Öğrenciler hareketinin mensuplarının çoğu ülkenin güneyindeki Peştun kökenli kişilerden ve Pakistan'daki medreselerde eğitim gören mülteci ailelerin çocuklarından oluştu.

Analistlere göre, örgütün kuruluşundan itibaren en büyük destekçisi ve yol göstericisi kuşkusuz Pakistan istihbarat teşkilatı (ISI) oldu. Uzmanlar, hem askeri eğitimin hem de maddi desteğin doğrudan ISI tarafından sağlandığını belirtiyor.