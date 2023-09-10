Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nin ilk mezunlarının heyecanlarını paylaştı.

Yıldırım Belediyesi'nin hizmete açtığı Molla Yegan Çocuk Üniversitesi ilk mezunlarını verdi. Çocuklar diplomalarını alırken gurur dolu anlar yaşadı. Yazar Orhan Toker, "Dijital Çağda Anne Baba Olmak" üzerine ebeveynlerle konuşurken, TRT Çocuk Sunucusu ve Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Goncagül ise gerçekleştirdiği çocuk tiyatrosu ile çocukları kahkahaya boğdu.

Program sonunda mezun olan öğrenciler aileleri ile birlikte etkinlik alanında hatıra fotoğrafı çektirirken, mezuniyet programına katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, eğitim dönemini başarıyla tamamlayan minikleri tebrik etti.

Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nin çocukları Türkiye Yüzyılı vizyonuna hazırlayacak bir eğitim yuvası olduğunun altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Molla Yegan'ın ders verdiği 6 asırlık Molla Yegan Medresesi'ni yarınlarımızın teminatı evlatlarımız için, Çocuk Üniversitesi'ne dönüştürdük. Biz bir hayal kurduk. Osmanlı'nın ilk döneminde birçok müderrisin yetiştiği bu mekanı aslına döndürerek geçmişi geleceğe bağladık. "Köklerden- geleceğe" diyerek, yeni Fatihlerin yetişeceği bir mekânı sehrimize kazandırdık. İstedik ki bu mekândan istifade eden çocuklar, tıpkı Fatih Sultan Mehmet gibi çağının ve akranlarının ilerisinde olsun. O yüzden bu mekâna gelen 6-12 yaş grubu çocuklarımıza kimyadan tutun da uzaya kadar 23 farklı branşta eğitimler veriyoruz. Bugün de Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde eğitim alan bin 400 evladımızı mezun ediyoruz. Mola Yegân Çocuk Üniversitesi Türkiye'nin son 20 yılda geldiği noktayı özetleyen önemli bir eserdir. Burası; bilim adamı, astronot, pilot, mühendis ve sanatçıların yetişeceği yerdir. Burası Türkiye Yüzyılı'nın filizidir. Çocuklarımızı destekleyen tüm ailelerimizi tebrik ediyorum ve Çocuk Üniversite'mizde verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)