Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısı sonrası Türkiye'de üretilecek koronavirüs ilacında gelinen aşamayla ilgili bilgilere yer vermişti. Bunun yanı sıra Molnupiravir isimli ilacın vatandaşlara ücretsiz bir şekilde verileceğini de açıklamıştı. Milyonlarca kişi ilaç hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İlacın içeriğini ve yan etkilerini; Türkiye'ye gelip gelmediğini ve fiyatını merak ediyorlar. Bu bağlamda, Molnupiravir nedir, yan etkileri neler? Molnupiravir ilacı Türkiye'ye geldi mi, fiyatı nedir? Soruların cevapları haberimizde...

MOLNUPİRAVİR NEDİR?

Koronavirüs pandemisinin başlamasından bu yana ilaç şirketleri hastalığı engelleyecek ilaç araştırmalarında bulunuyorlar. Son dönemlerde Kovid-19'da hastaneye yatış oranlarını ve ölüm ihtimalini ciddi oranda azaltan ilaçların denemeleri başlamıştı. Molnupiravir ilacı da bunlar arasında yer alıyor. Molnupiravir, hafif ila orta dereceli koronavirüs vakalarının hastaneye yatış ya da ölümle sonuçlanan ciddi vakalara dönüşmesini önlemeyi hedefleyen ilaç devi Merck'in antiviral bir hapıdır. İlacın hastaneye yatmayı ve can kaybı riskini yarıya düşürdüğü firma şirket tarafından duyuruldu.

MOLNUPİRAVİR'İN YAN ETKİLERİ NELER?

Şirket yaptığı açıklamada, Covid-19 semptomlarının görülmesinden 5 gün sonraya kadar ilacı alan deneklerin, "plasebo" alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı bildirildi. An itibariyle yan etkisi olup olmamasıyla ilgili bir bilgi verilmedi.

MOLNUPİRAVİR İLACI TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

Molnupiravir'in henüz eczanelerde satışı yapılmıyor, ilaç hala deneme aşamasında bulunmakta. Bir FDA danışma komitesi, acil kullanım izni talebini görüşmek üzere 30 Kasım'da toplanacak ve ilacın yıl sonuna kadar kullanıma sunulmasını için bir zaman çizelgesi belirleyecek. Bakan Koca ilacın ücretsiz dağıtılacağını belirtmişti ancak Türkiye'ye ne zaman geleceği şu anda belli değil.

MOLNUPİRAVİR İLACININ FİYATI NEDİR?

Bir hasta ilaç ücretinin yaklaşık 700 dolar yani 6 bin 200 TL olacağı tahmin ediliyor. Ancak Bakan Fahrettin Koca ilacın ücretsiz olacağını ifade etmişti.