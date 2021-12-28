Türkiye'nin Varşova Büyükelçilik binasına molotof kokteylli saldırı düzenlendiği ve saldırıyı düzenleyen kişinin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından Molotof kokteyli nedir? | Öldürücü mü? | Molotof kokteyli nasıl yapılır? | Yasal mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MOLOTOF KOKTEYLİ NEDİR?

Molotof kokteyli, kısa sürede kolaylıkla hazırlanan çeşitli yakıcı silahların genel ismidir. Yapılmasının kolay olması dolayısıyla eylemciler, teröristler ve kentsel gerilla savaşlarında mücadele eden kişiler sıklıkla kullanır. Kanunen silah sayılır. Dolayısıyla kullananlara 8 ila 12 yıl hapis cezası öngörülmüştür.

ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

Son derece tehlikeli yakıcı bir silah olan molotof kokteyli öldürücüdür.

MOLOTOF KOKTEYLİ NASIL YAPILIR?

Molotof kokteyli, cam şişe içerisinde az miktarda sülfürik asit ve benzin+parafin karışımıdır ve fitil ile yakılır.

MOLOTOF KOKTEYLİ YASAL MI?

Molotof kokteyli yasal değildir. Hedefi anında yok etmek yerine alev almasını sağlayan tehlikeli bir silahtır. Genellikle eylemciler, teröristler ve kentsel gerilla savaşlarında mücadele eden kişiler kullanır.

Öte yandan Molotofkokteyli bulundurmak veya fırlatmak dünyanın neredeyse tüm ülkelerinde yasa dışıdır. Türkiye'de bu durum, 2013 Taksim Gezi Parkı protestolarını takiben ağırlaştırılmış ve molotof TBMM Silah Tasarısı Alt Komisyonu tarafından Haziran 2013'te kanunen silah sayılarak kullananlara 8 ila 12 yıl hapis cezası öngörülmüştür.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçilik binasına molotof kokteylli saldırı girişimi