Moloz Döşeyici Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Moloz Döşeyici görev tanımı nedir, Moloz Döşeyici ne iş yapar, Moloz Döşeyici olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Moloz Döşeyici mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Moloz Döşeyici Tanımı;

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Moloz Döşeyici Maaşı Ne Kadar? 2022 Moloz Döşeyici Maaşları

Moloz Döşeyici maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Moloz Döşeyici maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Moloz Döşeyici iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7112.05

Meslek Adı :

Moloz Döşeyici

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Tuğla Örme Ustaları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Toprak şivleri veya drenaj kanallarını tesviye ederek üzerlerine taş döşeyen ve bu suretle toprağın erozyonuna engel olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Moloz Döşeyici işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Şivleri tesviye eder ve toprak yataklarını taşları tutacak tarzda hazırlamak,

b) Hazırlanan zemin üzerine taşları bir birine çok yakın döşemek ve tokmakla vurarak yerlerine iyice oturtmak,

c) Çıkıntılı yüzleri bir taş çekici ile kırarak düzeltmek,

d) Taşlar arasındaki boşlukları çamur veya küçük molozlarla doldurmak ve taşlar arasına harç dökerek tespit etmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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