Momar Gadji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Momar Gadji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Momar Gadji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Momar Gadji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Momar Gadji 21 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Momar Gadji Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Momar Gadji, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rupel Boom futbol takımında oynamaktadır. FC Rupel Boom takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Momar Gadji'nin FC Rupel Boom ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Momar Gadji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Momar Gadji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Momar Gadji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Momar Gadji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Stade Bordelais

1 Temmuz 2019 yılında EA Guingamp B

27 Temmuz 2021 yılında US Saint-Malo

19 Temmuz 2022 yılında Rupel Boom

Momar Gadji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Momar Gadji şuan FC Rupel Boom takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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