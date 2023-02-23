Momchil Tsvetanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Momchil Tsvetanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Momchil Tsvetanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Momchil Tsvetanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Momchil Tsvetanov 3 Aralık 1990 tarihinde Pleven şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Момчил Емилов Цветанов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Momchil Tsvetanov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EASports Agency yapmaktadır. Momchil Tsvetanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Vratsa futbol takımında oynamaktadır. Botev Vratsa takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Momchil Tsvetanov'nin Botev Vratsa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Momchil Tsvetanov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tzvetanov7/

Momchil Tsvetanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Momchil Tsvetanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Momchil Tsvetanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Momchil Tsvetanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Spartak Pleven

1 Ocak 2008 yılında Litex Lovech

21 Ağustos 2014 yılında Botev Plovdiv

10 Temmuz 2015 yılında CSKA Sofya

26 Temmuz 2016 yılında Vereya

11 Temmuz 2017 yılında Stal Mielec

5 Şubat 2018 yılında Slavia Sofia

1 Ocak 2019 yılında Lok. Plovdiv

20 Temmuz 2021 yılında Gangwon FC

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

23 Eylül 2022 yılında Anag. Karditsas

8 Şubat 2023 yılında Botev Vratsa

Momchil Tsvetanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Momchil Tsvetanov şuan Botev Vratsa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Momchil Tsvetanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Spartak Pleven

Bulgaristan takımında 21 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 6 gol atmıştır.

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