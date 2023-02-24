Momcilo Dulovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Momcilo Dulovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Momcilo Dulovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Momcilo Dulovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Momcilo Dulovic 25 Mayıs 1992 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Momcilo Dulovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Momcilo Dulovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jedinstvo Bijelo Polje futbol takımında oynamaktadır. Jedinstvo Bijelo Polje takımına 9 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Momcilo Dulovic'nin Jedinstvo Bijelo Polje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Momcilo Dulovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Momcilo Dulovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Momcilo Dulovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Momcilo Dulovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Čukarički

1 Temmuz 2012 yılında Jedinstvo

1 Ağustos 2014 yılında FK Berane

3 Ağustos 2015 yılında Jedinstvo

9 Şubat 2017 yılında Jagodina

4 Temmuz 2017 yılında Mladost Ljes

1 Temmuz 2019 yılında Prespa Birlik

27 Ağustos 2020 yılında FK Berane

9 Şubat 2021 yılında Jedinstvo

Momcilo Dulovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Momcilo Dulovic şuan Jedinstvo Bijelo Polje takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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