Momcilo Grbovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Momcilo Grbovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Momcilo Grbovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Momcilo Grbovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Momcilo Grbovic 8 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Момчило Грбовић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Momcilo Grbovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Niksic futbol takımında oynamaktadır. OFK Niksic takımına - tarihinde katılmıştır. Momcilo Grbovic'nin OFK Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Momcilo Grbovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Momcilo Grbovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Momcilo Grbovic şuan OFK Niksic takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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