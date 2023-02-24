Momcilo Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Momcilo Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Momcilo Popovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Momcilo Popovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Momcilo Popovic 13 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Момчило Поповић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Momcilo Popovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Momcilo Popovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Grbalj futbol takımında oynamaktadır. OFK Grbalj takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Momcilo Popovic'nin OFK Grbalj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Momcilo Popovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Momcilo Popovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Momcilo Popovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Momcilo Popovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2021 yılında OFK Petrovac

8 Ağustos 2022 yılında OFK Grbalj

30 Haziran 2023 yılında OFK Petrovac

Momcilo Popovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Momcilo Popovic şuan OFK Grbalj takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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