Momcilo Raspopovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Momcilo Raspopovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Momcilo Raspopovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Momcilo Raspopovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Momcilo Raspopovic 18 Mart 1994 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Momčilo Raspopović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Momcilo Raspopovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PD SportManagement yapmaktadır. Momcilo Raspopovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Momcilo Raspopovic'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Momcilo Raspopovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Momcilo Raspopovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Momcilo Raspopovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Momcilo Raspopovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında B. Podgorica

1 Şubat 2013 yılında FK Zabjelo

30 Haziran 2013 yılında B. Podgorica

23 Ocak 2018 yılında HNK Rijeka

30 Haziran 2018 yılında B. Podgorica

13 Temmuz 2018 yılında HNK Rijeka

1 Ocak 2021 yılında Astra Giurgiu

12 Ağu 2021 yılında B. Podgorica

1 Temmuz 2022 yılında HNK Gorica

Momcilo Raspopovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Momcilo Raspopovic şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Momcilo Raspopovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Buducnost Podgorica (bis 2012)

Karadağ takımında 20 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U21 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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