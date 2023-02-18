Momcilo Svilar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Momcilo Svilar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Momcilo Svilar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Momcilo Svilar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Momcilo Svilar 14 Haziran 2005 tarihinde Subotica şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Momcilo Svilar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Momcilo Svilar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola U19 futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Momcilo Svilar'nin FK TSC Backa Topola U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Momcilo Svilar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Momcilo Svilar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Momcilo Svilar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Momcilo Svilar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FK TSC U19

Momcilo Svilar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Momcilo Svilar şuan FK TSC Backa Topola U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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