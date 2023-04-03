Momed Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Momed Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Momed Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Momed Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Momed Ferreira 2 Ekim 2003 tarihinde Maputo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mozambik uyrukludur.Gerçek adı da Momed Chamir Ferreira Júnior şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Momed Ferreira Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MFS - Managing Football Stars yapmaktadır. Momed Ferreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SL Benfica A23 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Momed Ferreira'nin SL Benfica A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.
Momed Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Momed Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında LD Maputo
1 Temmuz 2022 yılında Benfica A23
30 Haziran 2023 yılında LD Maputo
Momed Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Momed Ferreira şuan SL Benfica A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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