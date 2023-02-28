Momen Atef kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Momen Atef Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Momen Atef adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Momen Atef Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Momen Atef 12 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da مؤمن عاطف şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Momen Atef Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Khaled Elzayat yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 25 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Momen Atef'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Momen Atef Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Momen Atef isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Momen Atef Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Momen Atef futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2015 yılında Aswan SC

30 Haziran 2016 yılında Wadi Degla U23

18 Ağustos 2016 yılında Aswan SC

1 Ağustos 2017 yılında El Nasr

25 Kasım 2020 yılında El Dakhlia

Momen Atef Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Momen Atef şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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