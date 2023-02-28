Momen Awad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Momen Awad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Momen Awad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Momen Awad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Momen Awad 5 Mayıs 2001 tarihinde Biyala şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da مؤمن عوض şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Momen Awad Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Momen Awad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına - tarihinde katılmıştır. Momen Awad'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Momen Awad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Momen Awad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Momen Awad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Momen Awad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Momen Awad şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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