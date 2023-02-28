Momen Mohamed Abd Rabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Momen Mohamed Abd Rabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Momen Mohamed Abd Rabo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Momen Mohamed Abd Rabo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Momen Mohamed Abd Rabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Momen Mohamed Abd Rabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Momen Mohamed Abd Rabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Momen Mohamed Abd Rabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Momen Mohamed Abd Rabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Momen Mohamed Abd Rabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Momen Mohamed Abd Rabo 1 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur.  Mısır uyrukludur.Gerçek adı da مؤمن عبدربه şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Momen Mohamed Abd Rabo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 5 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Momen Mohamed Abd Rabo'nin Smouha SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Momen Mohamed Abd Rabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Momen Mohamed Abd Rabo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Momen Mohamed Abd Rabo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Momen Mohamed Abd Rabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2022 yılında Smouha

Momen Mohamed Abd Rabo kimdir

Momen Mohamed Abd Rabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Momen Mohamed Abd Rabo şuan Smouha SC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Momen Mohamed Abd Rabo nereli

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