Momen Rady kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Momen Rady Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Momen Rady adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Momen Rady Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Momen Rady 17 Ekim 1995 tarihinde Damanhour şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da مؤمن راضي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Momen Rady Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 23 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Momen Rady'nin Enppi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Momen Rady Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Momen Rady isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Momen Rady Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Momen Rady futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2022 yılında Enppi SC

Momen Rady Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Momen Rady şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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