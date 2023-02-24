Momko Kojic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Momko Kojic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Momko Kojic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Momko Kojic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Momko Kojic 1 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Momko Kojić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Momko Kojic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Momko Kojic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Prijedor futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Prijedor takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Momko Kojic'nin FK Rudar Prijedor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Momko Kojic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Momko Kojic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Momko Kojic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Momko Kojic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2021 yılında HNK Orasje

12 Şubat 2022 yılında Simm-Bau

15 Temmuz 2022 yılında Rudar Prijedor

Momko Kojic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Momko Kojic şuan FK Rudar Prijedor takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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