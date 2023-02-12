Momo Cho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Momo Cho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Momo Cho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Momo Cho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Momo Cho 19 Ocak 2004 tarihinde Stains şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Fransa,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mohamed-Ali Cho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Momo Cho Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sparka Management yapmaktadır. Momo Cho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Sociedad futbol takımında oynamaktadır. Real Sociedad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Momo Cho'nin Real Sociedad ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Momo Cho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mofire.11/

Momo Cho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Momo Cho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Momo Cho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Momo Cho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Everton Altyapı

1 Ocak 2020 yılında Angers SCO U19

1 Temmuz 2020 yılında Angers SCO

1 Temmuz 2022 yılında Sociedad

Momo Cho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Momo Cho şuan Real Sociedad takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Momo Cho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

US Chantilly (2010-2011), Paris Saint-Germain (2011-2015), Everton FC (2015-2019), Angers SCO (2020)

Fransa U21 takımında 15 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U19 takımında 12 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

İngiltere U16 takımında 14 numaralı formasıyla 18 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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