Momo Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Momo Cisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Momo Cisse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Momo Cisse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Momo Cisse 17 Ekim 2002 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gine,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Alkhaly Momo Cissé şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Momo Cisse Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World Elites yapmaktadır. Momo Cisse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 16 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Momo Cisse'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Momo Cisse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Momo Cisse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Momo Cisse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Momo Cisse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Le Havre U17

1 Ocak 2019 yılında Le Havre B

17 Ağustos 2020 yılında Stuttgart

16 Ocak 2022 yılında Wisla Krakow

30 Haziran 2023 yılında Stuttgart

Momo Cisse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Momo Cisse şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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