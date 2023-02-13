Momo Mbaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Momo Mbaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Momo Mbaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Momo Mbaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Momo Mbaye 28 Haziran 1998 tarihinde Saint-Louis şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mamadou Mbaye şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Momo Mbaye Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Extra Time Sports U.K. yapmaktadır. Momo Mbaye, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Momo Mbaye'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Momo Mbaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Momo Mbaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Momo Mbaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Momo Mbaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Cádiz CF B

27 Temmuz 2018 yılında Watford U23

4 Şubat 2019 yılında Inter Zapresic

30 Haziran 2019 yılında Watford U23

13 Ağu 2019 yılında Cádiz CF B

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Cádiz CF B

9 Ağu 2022 yılında Cádiz CF

Momo Mbaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Momo Mbaye şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Momo Mbaye Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Senegal U20 takımında 15 numaralı formasıyla 27 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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